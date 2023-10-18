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Каспер Рууд уступил во втором круге турнира в Токио
Матч прошел в двухсетовом формате
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония) восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю США Маркосу Гирону (79-й в рейтинге ATP).
ATP-500. Токио.
Маркос Гирон — Каспер Рууд 6:3, 6:4
Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Гирон в этой встрече девять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рууда восемь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
В следующем раунде соревнований в Токио Маркос Гирон сыграет с 17-й ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
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