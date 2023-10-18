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Дарья Снигур впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA
Украинка сумела вырвать победу
Фото: CNN
Дарья Снигур вышла в следующий круг матч на турнире WTA в Румынии. В матче второго круга украинка она обыграла Анну-Лену Фридсам.
Клуж-Напока, Румыния. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) - Анна-Лена Фридсам (Германия) 6:0, 1:6, 6:4
В решающем сете Снигур вела со счётом 5:2 и едва не упустила преимущество. Для Дарьи это шестое выступление в основной сетке соревнований в основном Туре.
Следующая соперница Снигур определится в четверг по итогам встречи Тамара Корпач (Германия) - Джоди Баррейдж (Великобритания, 8).
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