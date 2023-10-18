  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Дарья Снигур впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарья Снигур впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

Теннис
(1 голосов)

Украинка сумела вырвать победу

Дарья Снигур впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

Фото: CNN

Новина українською

Дарья Снигур вышла в следующий круг матч на турнире WTA в Румынии. В матче второго круга украинка она обыграла Анну-Лену Фридсам.

Клуж-Напока, Румыния. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Анна-Лена Фридсам (Германия) 6:0, 1:6, 6:4

В решающем сете Снигур вела со счётом 5:2 и едва не упустила преимущество. Для Дарьи это шестое выступление в основной сетке соревнований в основном Туре.

Следующая соперница Снигур определится в четверг по итогам встречи Тамара Корпач (Германия) - Джоди Баррейдж (Великобритания, 8).

По теме
yellow-arrow
Каспер Рууд уступил во втором круге турнира в Токио
yellow-arrow
Цуренко в двух сетах обыграла Клоэ Паке и вышла во второй круг турнира в Тунисе
yellow-arrow
Каспер Рууд пробился во второй круг турнира АТР-500 в Токио
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Снигур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде