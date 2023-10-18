Дарья Снигур впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA

Дарья Снигур вышла в следующий круг матч на турнире WTA в Румынии. В матче второго круга украинка она обыграла Анну-Лену Фридсам.

Клуж-Напока, Румыния. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) - Анна-Лена Фридсам (Германия) 6:0, 1:6, 6:4

В решающем сете Снигур вела со счётом 5:2 и едва не упустила преимущество. Для Дарьи это шестое выступление в основной сетке соревнований в основном Туре.

Следующая соперница Снигур определится в четверг по итогам встречи Тамара Корпач (Германия) - Джоди Баррейдж (Великобритания, 8).