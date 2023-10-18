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ATP объявила о переносе турнира ATP-250 из Израиля в Болгарию
Он пройдет в те же даты
Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) официально подтвердила информацию о переносе из Тель-Авива (Израиль) турнира категории ATP-250, который должен был пройти с 5 по 11 ноября.
Турнир возьмёт на себя София (Болгария). Он пройдёт в те же даты, его призовой фонд составит $ 562 тыс.
"Мы рады снова принять турнир ATP в историческом городе София. Само собой разумеется, что нам бы хотелось, чтобы обстоятельства были иными, и наши мысли остаются со всеми, кого затронул этот ужасный конфликт. Мы выражаем признательность ATP, правительству Болгарии, муниципалитету и нашей команде. Мы с нетерпением ждём возможности сотрудничать с ATP, чтобы обеспечить успешное мероприятие для игроков и замечательных болельщиков Болгарии", — приводит слова президента Федерации тенниса Болгарии Стефана Цветкова ATP.
Отметим, что в заявке на Софию значатся такие теннисисты, как Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафо, Бен Шелтон, Лоренцо Музетти и Себастьян Корда.
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