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Юлия Стародубцева продлила победную серию и вышла во второй круг турнира в Мексике
Украинка существенно прибавила
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжила свою победную серию на турнирах ITF. В первом круге турнира ITF W60 в Мейконе она обыграла представительницу Мексики Марселу Сакариас.
ITF W60. Мексика
Юлия Стародубцева — Марсела Сакариас 6:3, 6:1
Украинка допустила одну двойную ошибку, проиграла два гейма на своей подаче и сделала шесть брейков. Поединок продолжался почти 1,5 часа.
Во втором круге турнира в Мейконе Стародубцева сыграет против четвертой ракетки турнира Панны Удварди (№123 WTA) из Венгрии.
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