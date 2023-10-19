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Юлия Стародубцева продлила победную серию и вышла во второй круг турнира в Мексике

Теннис
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Украинка существенно прибавила

Юлия Стародубцева продлила победную серию и вышла во второй круг турнира в Мексике

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжила свою победную серию на турнирах ITF. В первом круге турнира ITF W60 в Мейконе она обыграла представительницу Мексики Марселу Сакариас.

ITF W60. Мексика

Юлия Стародубцева — Марсела Сакариас 6:3, 6:1

Украинка допустила одну двойную ошибку, проиграла два гейма на своей подаче и сделала шесть брейков. Поединок продолжался почти 1,5 часа.

Во втором круге турнира в Мейконе Стародубцева сыграет против четвертой ракетки турнира Панны Удварди (№123 WTA) из Венгрии.

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