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Карлос Алькарас снялся с турнира в Базеле

Теннис
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У испанца проблемы со здоровьем

Карлос Алькарас снялся с турнира в Базеле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё снятие с турнира в Базеле, который состоится с 23 по 29 октября 2023 года.

"К сожалению, я не смогу сыграть в Базеле в этом году. У меня проблема с подошвенной фасцией левой стопы и мышечная усталость в нижней части спины, требующая лечения, чтобы я доиграл остаток сезона. Надеюсь скоро вас всех увидеть!" — написал испанец в соцсети Х.

Алькарас неудачно провёл осенний отрезок сезона, уступив в ряде поединков.

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В статье: Карлос Алькарас
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