Карлос Алькарас снялся с турнира в Базеле

Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё снятие с турнира в Базеле, который состоится с 23 по 29 октября 2023 года.

"К сожалению, я не смогу сыграть в Базеле в этом году. У меня проблема с подошвенной фасцией левой стопы и мышечная усталость в нижней части спины, требующая лечения, чтобы я доиграл остаток сезона. Надеюсь скоро вас всех увидеть!" — написал испанец в соцсети Х.

Алькарас неудачно провёл осенний отрезок сезона, уступив в ряде поединков.