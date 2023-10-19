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Карлос Алькарас снялся с турнира в Базеле
У испанца проблемы со здоровьем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный победитель турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё снятие с турнира в Базеле, который состоится с 23 по 29 октября 2023 года.
"К сожалению, я не смогу сыграть в Базеле в этом году. У меня проблема с подошвенной фасцией левой стопы и мышечная усталость в нижней части спины, требующая лечения, чтобы я доиграл остаток сезона. Надеюсь скоро вас всех увидеть!" — написал испанец в соцсети Х.
Алькарас неудачно провёл осенний отрезок сезона, уступив в ряде поединков.
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