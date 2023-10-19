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Тейлор Фритц сенсационно уступил 215-й ракетке мира на турнире в Токио

Теннис
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Американец хорошо начал матч, но не смог довести дело до победы

Тейлор Фритц сенсационно уступил 215-й ракетке мира на турнире в Токио

Фото: AP News

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Американский теннисист Тейлор Фритц, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, сенсационно уступил в матче второго круга турнира в Токио японскому спортсмену Синтаро Мочизуки (215-я ракетка мира).

Токио. 2-й круг.

Синтаро Мочизуки - Тейлор Фритц 0:6, 6:4, 7:6 (7:2)

Для японца это первая победа над теннисистом из топ-10 рейтинга в карьере.

Сам Мочизуки поделился своими эмоциями в послематчевом интервью: "Я действительно не знаю, что происходит сейчас. Я так легко проиграл первый сет. Все знают, что он хороший игрок. Я просто продолжал бороться и бороться. Это всё, что я мог сделать. Я просто счастлив. Не знаю как, но я каким-то образом выиграл матч".

В четвертьфинале Мочизуки сыграет с Алексеем Попыриным (Австралия).

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В статье: Тейлор Фритц
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