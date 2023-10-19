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Денис Молчанов и Андрей Голубев вышли в полуфинал парного турнира в Стокгольме

Теннис
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Это уже второй полуфинал для теннисистов

Денис Молчанов и Андрей Голубев вышли в полуфинал парного турнира в Стокгольме

Фото: twimg.com / Автор невідомий

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Денис Молчанов и Андрей Голубев одержали победу в четвертьфинальном матче на турнире ATP в Швеции. Украинско-казахстанский дуэт обыграл Франсишку Кабрал из Португалии и Генри Паттен из Великобритании.

Стокгольм, Швеция. 19 октября. Четвертьфинал

Денис Молчанов/Андрей Голубев (Украина/Казахстан) - Франсишку Кабрал/Генри Паттен (Португалия/Великобритания) 7:6(4), 6:7(3), 10-8

Молчанов и Голубев одержали вторую победу в двух сыгранных четвертьфиналах на уровне ATP в этом сезоне.

Следующие соперники Дениса и Андрея определятся в противостоянии Роберт Гэлловэй/Альбано Оливетти (США/Франция) - Лоренцо Сонего/Андреа Вавассори (Италия).

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В статье: Денис Молчанов
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Источник:
BTU

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