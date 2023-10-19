Гаэль Монфис пробился в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В матче второго круга Монфис обыграл 181-ю ракетку мира, 22-летнего представителя Австрии Филипа Мисолича.

ATP-250. Стокгольм

Гаэль Монфис - Филип Мисолич 6:4, 6:3

Встреча теннисистов продлилась 1 час 15 минут. Монфис 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Мисолича два эйса, две двойные ошибки и один упущенный брейк-пойнт.

Следующим соперником Монфиса в Стокгольме станет его соотечественник Адриан Маннарино (3), 24-я ракетка мира.