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Гаэль Монфис пробился в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Теннис
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Теннисист в двухсетовом матче обыграл представителя Австрии

Гаэль Монфис пробился в четвертьфинал турнира в Стокгольме

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Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

В матче второго круга Монфис обыграл 181-ю ракетку мира, 22-летнего представителя Австрии Филипа Мисолича.

ATP-250. Стокгольм

Гаэль Монфис - Филип Мисолич 6:4, 6:3

Встреча теннисистов продлилась 1 час 15 минут. Монфис 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Мисолича два эйса, две двойные ошибки и один упущенный брейк-пойнт.

Следующим соперником Монфиса в Стокгольме станет его соотечественник Адриан Маннарино (3), 24-я ракетка мира.

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В статье: Гаэль Монфис
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