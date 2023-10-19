Джокович сыграет в парном разряде Мастерса в Париже

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заявился в парный разряд последнего в этом сезоне турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция), который пройдёт с 30 октября по 5 ноября.

Джокович планирует сыграть в паре с соотечественником, 53-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем. По всей видимости, Новак принял такое решение, чтобы наиграть тандем с Миомиром для борьбы в финале Кубке Дэвиса – 2023.

Ранее Джокович заявлял, что победа в Кубке Дэвиса является его основной целью на оставшуюся часть сезона.