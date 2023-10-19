Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Тунисе

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Тунисе. Во втором круге соревнований она обыграла американку Клэр Лю.

Монастир, Тунис. Второй круг

Леся Цуренко (Украина, 4) - Клэр Лю (США) 6:1, 7:5

Матч продлился 1 час и 48 минут. За это время украинка сделала две двойные ошибки и реализовала 7 брейкпоинтов. В этом сезоне теннисистки уже встречались друг с другом. На старте Уимблдона Цуренко также взяла верх над Лю.

Завтра украинка встретится с Нурией Паррисас Диас, которая в своём матче второго круга победила Катарину Завацкую.