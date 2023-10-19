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Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Тунисе
Украинка может побороться за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Тунисе. Во втором круге соревнований она обыграла американку Клэр Лю.
Монастир, Тунис. Второй круг
Леся Цуренко (Украина, 4) - Клэр Лю (США) 6:1, 7:5
Матч продлился 1 час и 48 минут. За это время украинка сделала две двойные ошибки и реализовала 7 брейкпоинтов. В этом сезоне теннисистки уже встречались друг с другом. На старте Уимблдона Цуренко также взяла верх над Лю.
Завтра украинка встретится с Нурией Паррисас Диас, которая в своём матче второго круга победила Катарину Завацкую.
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