Надаль: Не предполагал, что Джокович сможет выиграть три трофея

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что был удивлён результатам серба Новака Джоковича в 2023 году.

"Мы все знаем, что Джокович такой, какой он есть. Он установил историческое достижение, и я могу только поздравить его. Я допускал, что Джокович может выиграть ТБШ в нынешнем сезоне, но не предполагал, что он сможет выиграть три трофея, потому что сейчас очень мощное молодое поколение. У Алькараса была прекрасная возможность взять верх на "Ролан Гаррос", но, к сожалению, случилось то, что случилось. Позже он наверстал упущенное на Уимблдоне и добился исторического результата", — приводит слова Надаля EFE.

Напомним, в нынешнем сезоне Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США.