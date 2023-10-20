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Дарья Снигур в четвертьфинале покидает турнир в Румынии
Украинка не смогла одолеть соперницу
Фото: Getty Images
Дарья Снигур покидает турнир WTA в Румынии. В матче 1/4 финала украинка уступила представительнице Германии Тамаре Корпач.
Клуж-Напока, Румыния. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) - Тамара Корпач (Германия) 6:3, 2:6, 4:6
Украинская теннисистка не смогла победить в своём дебютном четвертьфинале на уровне WTA-тура.
В этом сезоне Снигур трижды сыграла в основной сетке турниров WTA.
Тамара Корпач в полуфинале встретится с победительницей матча Ева Лис (Германия) - Екатерина Макарова (-, Q).
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