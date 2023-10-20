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Дарья Снигур в четвертьфинале покидает турнир в Румынии

Теннис
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Украинка не смогла одолеть соперницу

Дарья Снигур в четвертьфинале покидает турнир в Румынии

Фото: Getty Images

Новина українською

Дарья Снигур покидает турнир WTA в Румынии. В матче 1/4 финала украинка уступила представительнице Германии Тамаре Корпач.

Клуж-Напока, Румыния. Четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина) - Тамара Корпач (Германия) 6:3, 2:6, 4:6

Украинская теннисистка не смогла победить в своём дебютном четвертьфинале на уровне WTA-тура.

В этом сезоне Снигур трижды сыграла в основной сетке турниров WTA.

Тамара Корпач в полуфинале встретится с победительницей матча Ева Лис (Германия) - Екатерина Макарова (-, Q).

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В статье: Дарья Снигур
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