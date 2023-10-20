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Рафаэль Надаль: Дискомфорт всё ещё сохраняется

Теннис
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Испанца все ещё беспокоит травма

Рафаэль Надаль: Дискомфорт всё ещё сохраняется

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22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился новостями о своём восстановлении после травмы поясницы.

"Сейчас я тренируюсь больше, чем месяц назад. Но давайте посмотрим, получится ли у меня увеличить интенсивность, чтобы постепенно вернуться. Моей первой идеей было сделать это в Австралии, но я не могу ничего гарантировать. Да, боль ушла, но дискомфорт всё ещё сохраняется. Если бы не этот факт, я бы уже назначил дату возвращения.

Я на правильном пути, но сейчас нахожусь на неизведанной территории, потому что такой травмы у меня ещё не было. Несмотря на это, я остаюсь. Я хотел бы знать, когда вернусь, но пока не знаю. Пытался сделать это на грунте, но не вышло", — приводит слова Надаля Marca.

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В статье: Рафаэль Надаль
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