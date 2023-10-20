  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Леся Цуренко - о победе над Жасмин Паолини: Поединок был очень тяжелым
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леся Цуренко - о победе над Жасмин Паолини: Поединок был очень тяжелым

Теннис
(1 голосов)

Украинка высказалась о победе

Леся Цуренко - о победе над Жасмин Паолини: Поединок был очень тяжелым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу в четвертьфинальном поединке на турнире WTA 250 в Монастире.

- Несмотря на то, что по счету матч кажется легким, на самом деле я думаю, что этот поединок был очень тяжелым, учитывая то, как играла моя соперница, и какими были условия. Погода сегодня была очень ветреная, немного уже не такая солнечная, но всё равно жаркая. Поэтому я очень счастлива, что смогла завершить поединок с таким счетом, ведь у меня была опасная соперница, которая играет агрессивно и мощно. Это замечательная победа.

Как я адаптировалась тактически к такому ветру, как удалось сохранить энергию? Честное слово, я не знаю. Не знаю (улыбается). Возможно, я просто использовала свои способности, потому что сегодня невозможно было играть чисто. Поэтому пригодились мои навыки и также надо было вовремя реагировать на мяч.

В полуфинальном матче Леся Цуренко сыграет против первой сеяной Жасмин Паолини из Италии.

По теме
yellow-arrow
Стефанос Циципас в двухсетовом матче обыграл Янника Ханфмана
yellow-arrow
Рафаэль Надаль: Дискомфорт всё ещё сохраняется
yellow-arrow
Дарья Снигур в четвертьфинале покидает турнир в Румынии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде