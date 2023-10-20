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Леся Цуренко - о победе над Жасмин Паолини: Поединок был очень тяжелым
Украинка высказалась о победе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу в четвертьфинальном поединке на турнире WTA 250 в Монастире.
- Несмотря на то, что по счету матч кажется легким, на самом деле я думаю, что этот поединок был очень тяжелым, учитывая то, как играла моя соперница, и какими были условия. Погода сегодня была очень ветреная, немного уже не такая солнечная, но всё равно жаркая. Поэтому я очень счастлива, что смогла завершить поединок с таким счетом, ведь у меня была опасная соперница, которая играет агрессивно и мощно. Это замечательная победа.
Как я адаптировалась тактически к такому ветру, как удалось сохранить энергию? Честное слово, я не знаю. Не знаю (улыбается). Возможно, я просто использовала свои способности, потому что сегодня невозможно было играть чисто. Поэтому пригодились мои навыки и также надо было вовремя реагировать на мяч.
В полуфинальном матче Леся Цуренко сыграет против первой сеяной Жасмин Паолини из Италии.
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