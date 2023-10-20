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Стефанос Циципас в двухсетовом матче обыграл Янника Ханфмана
Уверенная победа грека
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Антверпене (Бельгия).
В четвертьфинальном матче первый сеяный Циципас нанёс поражение пятой ракетке турнира представителю Германии Яннику Ханфману.
АТР-250. Антверпен
Стефанос Циципас — Янник Ханфман 6:3, 6:3
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Циципас семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Ханфман выполнил два эйса, ни разу не ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.
За выход в финал турнира в Антверпене Циципас сыграет с победителем четвертьфинального матча между представителем Франции Артюром Фисом
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