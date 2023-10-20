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Стефанос Циципас в двухсетовом матче обыграл Янника Ханфмана

Теннис
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Уверенная победа грека

Стефанос Циципас в двухсетовом матче обыграл Янника Ханфмана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в полуфинал хардового турнира категории АТР-250, который проходит в Антверпене (Бельгия).

В четвертьфинальном матче первый сеяный Циципас нанёс поражение пятой ракетке турнира представителю Германии Яннику Ханфману.

АТР-250. Антверпен

Стефанос Циципас — Янник Ханфман 6:3, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Циципас семь раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Ханфман выполнил два эйса, ни разу не ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.

За выход в финал турнира в Антверпене Циципас сыграет с победителем четвертьфинального матча между представителем Франции Артюром Фисом

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В статье: Стефанос Циципас
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