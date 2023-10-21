Саудовская Аравия в 2025 году впервые примет Мастерс

Саудовская Аравия в январе 2025 года может впервые в истории принять турнир серии АТР 1000. Он будет открывать теннисный сезон.

Также, как вариант, рассматривается проведение комбинированного турнира ATP и WTA 1000.

Об этом сообщает Relevant Tennis, ссылаясь на слова главы итальянской Федерации тенниса:

"Надеюсь, что Masters 1000, который пройдет в январе 2025 года, удовлетворит их теннисную тягу" – сказал он.

Саудовская Аравия в этом сезоне примет турнир NextGen ATP. Соревнования пройдут с 28 ноября по 2 декабря в Джидде. Ранее этот турнир проходил в Италии.