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Саудовская Аравия в 2025 году впервые примет Мастерс
Историческое событие
Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовская Аравия в январе 2025 года может впервые в истории принять турнир серии АТР 1000. Он будет открывать теннисный сезон.
Также, как вариант, рассматривается проведение комбинированного турнира ATP и WTA 1000.
Об этом сообщает Relevant Tennis, ссылаясь на слова главы итальянской Федерации тенниса:
"Надеюсь, что Masters 1000, который пройдет в январе 2025 года, удовлетворит их теннисную тягу" – сказал он.
Саудовская Аравия в этом сезоне примет турнир NextGen ATP. Соревнования пройдут с 28 ноября по 2 декабря в Джидде. Ранее этот турнир проходил в Италии.
BREAKING— Relevant Tennis (@RelevantTennis) October 20, 2023
Saudi Arabia may have a Masters 1000 – or a combined 1000 – event starting from January 2025. ????????
"I hope that the Masters 1000 they will have in January 2025 will satisfy their "tennis cravings", says the President of the Italian federation via Il Corriere. pic.twitter.com/94kQ4qDko3
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