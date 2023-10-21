Цуренко – в ТОП 2 украинок по количеству полуфиналов WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №34) после выхода в полуфинал турнира серии WTA 250 в Монастире установила новое интересное достижение в личной карьере.

После Элины Свитолиной она стала второй теннисисткой в Украине по количеству сыгранных полуфинальных матчей на уровне WTA. На счету первой ракетки нашего государства 44 матча в стадии 1/2 соревнований, в то время как Леся имеет в своем активе уже 13 таких поединков. ТОП 3 замыкает Наталья Медведева (12), уже давно завершившая свою карьеру.

5. Даяна Ястремская (7)

6. Екатерина Байндль (7)

8. Марта Костюк (5)

10. Екатерина Володько (3)

11. Ангелина Калинина (2)

12. Екатерина Завацкая (1)

Всего в истории нашего государства было 16 теннисисток, доходивших до стадии полуфиналов WTA, однако половина из спортсменок завершили свои карьеры.