Молчанов вышел в финал парного турнира в Стокгольме

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в финал парного турнира серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/2 соревнований наш спортсмен вместе с казахом Андреем Голубевым победили пару Роберт Геловей (США)/Альбано Оливетти (Франция).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу будущих финалистов турнира.

Для пары Молчанов/Голубев этот полуфинал стал вторым (ранее в этом году они уступили на данном этапе соревнований в Баня-Луке).

В решающем поединке за главный титул соревнований украинец и казах сыграют против победителей пары Таллон Грикспор/Барт Стевенс – Юки Бхамбри/Джулиан Кэш.