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Молчанов вышел в финал парного турнира в Стокгольме

Теннис
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Борьба за победу

Молчанов вышел в финал парного турнира в Стокгольме

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в финал парного турнира серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/2 соревнований наш спортсмен вместе с казахом Андреем Голубевым победили пару Роберт Геловей (США)/Альбано Оливетти (Франция).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу будущих финалистов турнира.

Для пары Молчанов/Голубев этот полуфинал стал вторым (ранее в этом году они уступили на данном этапе соревнований в Баня-Луке).

В решающем поединке за главный титул соревнований украинец и казах сыграют против победителей пары Таллон Грикспор/Барт Стевенс – Юки Бхамбри/Джулиан Кэш.

Напомним, что ранее Цуренко установила новое достижение в профессиональной карьере.

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В статье: Денис Молчанов
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