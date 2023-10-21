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Молчанов вышел в финал парного турнира в Стокгольме
Борьба за победу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в финал парного турнира серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/2 соревнований наш спортсмен вместе с казахом Андреем Голубевым победили пару Роберт Геловей (США)/Альбано Оливетти (Франция).
Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу будущих финалистов турнира.
Для пары Молчанов/Голубев этот полуфинал стал вторым (ранее в этом году они уступили на данном этапе соревнований в Баня-Луке).
В решающем поединке за главный титул соревнований украинец и казах сыграют против победителей пары Таллон Грикспор/Барт Стевенс – Юки Бхамбри/Джулиан Кэш.
Напомним, что ранее Цуренко
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