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Сачко проиграл на старте квалификации АТР 500 в Вене
Победы впереди
Фото: tennis.ua
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №164) проиграл в первом раунде квалификации турнира серии АТР 500 в Вене (Австрия).
В первом матче на соревнованиях наш спортсмен уступил итальянцу Лоренцо Сонего (АТР №55).
Счет поединка 2-0 (7-5; 6-1) в пользу соперника украинца, в активе которого 4 подачи на вылет, 18 виннеров, 5 из 18 реализованных брейков, 6 невынужденных и 0 двойных ошибок.
В следующем раунде квалификации Сонего сыграет против француза Александра Мюллера (АТР №85).
Напомним, ранее Молчанов
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