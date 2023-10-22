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Сачко проиграл на старте квалификации АТР 500 в Вене

Теннис
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Победы впереди

Сачко проиграл на старте квалификации АТР 500 в Вене

Фото: tennis.ua

UA-Футбол
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Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР №164) проиграл в первом раунде квалификации турнира серии АТР 500 в Вене (Австрия).

В первом матче на соревнованиях наш спортсмен уступил итальянцу Лоренцо Сонего (АТР №55).

Счет поединка 2-0 (7-5; 6-1) в пользу соперника украинца, в активе которого 4 подачи на вылет, 18 виннеров, 5 из 18 реализованных брейков, 6 невынужденных и 0 двойных ошибок.

В следующем раунде квалификации Сонего сыграет против француза Александра Мюллера (АТР №85).

Напомним, ранее Молчанов вышел в финал парного турнира в Стокгольме.

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В статье: Виталий Сачко
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