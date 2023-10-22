Американец Шелтон победил россиянина в финале турнира в Токио

Американский теннисист Бен Шелтон (АТР №19) победил в финале турнира серии АТР 500 в Токио (Япония). В решающем матче за главный титул соревнований он одолел представителя россии Аслана Карацева (АТР №50).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-1) в пользу триумфатора турнира, на счету которого 3 подачи на вылет, 11 подряд выигранных очков, 4 из 6 реализованных брейков, 1 из 1 отыгранный брейк и 1 двойная ошибка.

В этом сезоне Шелтон выиграл 26 матчей, а этот титул стал первым для американца в профессиональной карьере. В этом сезоне Карацев уже играл против Бена в третьем круге US Open и проиграл поединок.