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Муж Свитолиной пробился в первый за последние два года финал
Болеем за Гаэля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
Муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, француз Гаэль Монфис (АТР №140) вышел в финал турнира серии АТР 250 в шведском Стокгольме.
В матче 1/2 соревнований он одолел представителя Сербии Ласло Дьере (АТР №35). Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу будущего финалиста турнира, в активе которого 9 подач на вылет, 16 виннеров, 5 из 7 использованных брейков, 5 из 7 отыгранных брейков, 3 невынужденных и 3 двойных ошибки.
В решающем матче за главный титул соревнований Монфис сыграет против Павела Котова (АТР №109) (без страны).
Для Гаэля этот финал станет 34-м на уровне АТР, всего в активе француза 11 титулов.
Напомним, что ранее Цуренко
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