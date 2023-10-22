Муж Свитолиной пробился в первый за последние два года финал

Муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, француз Гаэль Монфис (АТР №140) вышел в финал турнира серии АТР 250 в шведском Стокгольме.

В матче 1/2 соревнований он одолел представителя Сербии Ласло Дьере (АТР №35). Счет матча 2-0 (7-5; 6-2) в пользу будущего финалиста турнира, в активе которого 9 подач на вылет, 16 виннеров, 5 из 7 использованных брейков, 5 из 7 отыгранных брейков, 3 невынужденных и 3 двойных ошибки.

В решающем матче за главный титул соревнований Монфис сыграет против Павела Котова (АТР №109) (без страны).

Для Гаэля этот финал станет 34-м на уровне АТР, всего в активе француза 11 титулов.