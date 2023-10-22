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Свитолина на десятом небе: Монфис побеждает на турнире АТР 250 в Стокгольме
Первая победа за долгое время
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №140) победил в финале турнира серии АТР 250 в шведском Стокгольме.
В решающем поединке за главный титул соревнований муж нашей Элины Свитолиной одолел теннисиста без страны Павела Котова (АТР №109).
Счет матча 2-1 (4-6; 7-6; 6-3) в пользу триумфатора соревнований, в активе которого 7 подач на вылет, 22 виннера, 4 из 9 использованных брейки, 3 из 6 отыгранных брейки, 11 невынужденных и 8 двойных ошибок.
Монфис – самый возростной в истории победитель турнира в Стокгольме и самый возростной победитель турнира на уровне АТР, начиная с 2019 года (триумф Федерера в Базеле).
Этот титул стал 12-м для Гаэля в профессиональной карьере, а финал – 34-м матчем за победу.
Напомним, ранее украинец Молчанов
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