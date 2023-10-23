Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась жеребьёвка командного турнира United Cup–2024
Соревнования стартуют 29 декабря
Состоялась жеребьёвка командного турнира United Cup–2024, который пройдёт с 29 декабря по 7 января в австралийских городах Перт и Сидней.
18 участников были распределены в шесть групп, по три команды в каждой. По итогам итоговых турниров АТР и WTA будут определены ещё две национальные команды, которые получат путёвку на United Cup–2024. Матчи групп А, С и Е пройдут в Перте, B, D и F — в Сиднее.
Состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: Польша, Испания и команда, которая получит путёвку по итогам итогового турнира WTA;
Группа В: Греция, Канада и команда, которая получит путёвку по итогам итогового турнира АТР;
Группа С: США, Великобритания, Австралия;
Группа D: Франция, Италия, Германия;
Группа Е: Чехия, Китай, Сербия;
Группа F: Хорватия, Нидерланды, Норвегия.
Турнир United Cup будет проводиться во второй раз, в прошлом году победу одержала сборная США.
Популярное сейчас
- Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС
- Группа Зари. Украинская команда – на втором месте таблицы, Гент ушел в отрыв
- Таблица коэффициентов УЕФА. Прогресс был невозможен
- Ига Швёнтек стала самой популярной спортсменкой года
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Новости по теме
- 16:16 Зарубежные Чемпион без основного голкипера. Стали известны составы на финал Кубка Англии между Ман Сити и МЮ
- 21:23 Зарубежные Кубок Англии. Манчестер Юнайтед победил Брайтон в серии пенальти и вышел в финал
- 23:43 Зарубежные Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1. Достаточно включиться всего на 15 минут