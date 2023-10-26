Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Наоми Осака готовится к возвращению в тур
Японка показала видео с тренировки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях новое видео со своей тренировки на корте. На нём Осака отрабатывает удары.
"Шаг за шагом", — подписала ролик Осака.
Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой.
В тур она собирается вернуться уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели официальную церемонию взвешивания
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- На коллаборанта Олега Царева совершили покушение в Ялте - СМИ
- Стали известны все полуфинальные пары малого Итогового турнира WTA
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн