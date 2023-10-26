ВИДЕО. Наоми Осака готовится к возвращению в тур

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях новое видео со своей тренировки на корте. На нём Осака отрабатывает удары.

"Шаг за шагом", — подписала ролик Осака.

Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой.

В тур она собирается вернуться уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup.