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ВИДЕО. Наоми Осака готовится к возвращению в тур

Теннис
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Японка показала видео с тренировки

ВИДЕО. Наоми Осака готовится к возвращению в тур

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала в социальных сетях новое видео со своей тренировки на корте. На нём Осака отрабатывает удары.

"Шаг за шагом", — подписала ролик Осака.

Напомним, 5 июля Осака впервые стала мамой.

В тур она собирается вернуться уже на старте сезона-2024. Японка заявлена на командный турнир United Cup.

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В статье: Наоми Осака
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