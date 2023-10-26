Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

Спортсмен в трёх сетах обыграл 74-ю ракетку мира из Чехии Томаша Махача.

Стефанос Циципас — Томаш Махач 6:3, 4:6, 7:5

Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил десять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Томаша Махача — пять подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из трёх и две двойные ошибки.

В 1/4 финала турнира в Вене Стефанос Циципас, четвёртый сеяный соревнований, встретится с 77-й ракеткой мира из Хорватии Борной Гойо, выступающим по уайлд-кард.