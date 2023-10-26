Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Вене
Грек уверенно обыграл оппонента
Фото: Tennishead
Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
Спортсмен в трёх сетах обыграл 74-ю ракетку мира из Чехии Томаша Махача.
Стефанос Циципас — Томаш Махач 6:3, 4:6, 7:5
Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. За это время Стефанос Циципас выполнил десять эйсов и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Томаша Махача — пять подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из трёх и две двойные ошибки.
В 1/4 финала турнира в Вене Стефанос Циципас, четвёртый сеяный соревнований, встретится с 77-й ракеткой мира из Хорватии Борной Гойо, выступающим по уайлд-кард.
Популярное сейчас
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- Рейтинг клубов. Шахтер близок к тому, чтобы гарантировать себе первое место среди представителей стран не из топ-10
- На коллаборанта Олега Царева совершили покушение в Ялте - СМИ
- Стали известны все полуфинальные пары малого Итогового турнира WTA
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Самая сексуальная футболистка мира привела фанатов в восторг эффектными фото в бикини. ФОТО