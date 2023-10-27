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Гаэль Монфис не смог обыграть Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Вене
Все решилось в третьем сете
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
14-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо одержал победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в трёх сетах обыграл француза Гаэля Монфиса, выступавшего по защищённому рейтингу.
ATP-500. Вена.
Фрэнсис Тиафо - Гаэля Монфис 5:7, 6:1, 6:4
Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу встречи Фрэнсис Тиафо выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил три двойные ошибки. На счету Гаэля Монфиса — десять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из шести и пять двойных ошибок.
Отметим, что после второго сета встречи Гаэль Монфис брал медицинский тайм-аут.
В четвертьфинале турнира в Вене Фрэнсис Тиафо встретится с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.
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