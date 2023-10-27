  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Гаэль Монфис не смог обыграть Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Вене
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гаэль Монфис не смог обыграть Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Вене

Теннис
(1 голосов)

Все решилось в третьем сете

Гаэль Монфис не смог обыграть Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Вене

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

14-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо одержал победу во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Спортсмен в трёх сетах обыграл француза Гаэля Монфиса, выступавшего по защищённому рейтингу.

ATP-500. Вена.

Фрэнсис Тиафо - Гаэля Монфис 5:7, 6:1, 6:4

Теннисисты провели на корте 2 часа 11 минут. По ходу встречи Фрэнсис Тиафо выполнил три эйса, реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил три двойные ошибки. На счету Гаэля Монфиса — десять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из шести и пять двойных ошибок.

Отметим, что после второго сета встречи Гаэль Монфис брал медицинский тайм-аут.

В четвертьфинале турнира в Вене Фрэнсис Тиафо встретится с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.

По теме
yellow-arrow
Прошла жеребьёвка Мастерса в Париже
yellow-arrow
Стали известны все полуфинальные пары малого Итогового турнира WTA
yellow-arrow
Дарья Снигур на отказе соперницы вышла в четвертьфинал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гаэль Монфис Франсес Тиафо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде