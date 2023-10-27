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Каролин Гарсия сенсационно уступила Беатрис Хаддад-Майе

Теннис
(1 голосов)

Неожиданное поражение

Каролин Гарсия сенсационно уступила Беатрис Хаддад-Майе

Фото: World Today News

Новина українською

В матче малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай) бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя одержала победу над представительницей Франции Каролин Гарсией.

WTA. Чжухай

Беатрис Хаддад-Майя — Каролин Гарсия 6:1, 7:6 (7:4)

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Хаддад-Майя в этой встрече трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гарсии восемь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт (100%).

Хаддад-Майя стала второй полуфиналисткой малого Итогового турнира WTA.

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В статье: Каролин Гарсия
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