Каролин Гарсия сенсационно уступила Беатрис Хаддад-Майе

В матче малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай) бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя одержала победу над представительницей Франции Каролин Гарсией.

WTA. Чжухай

Беатрис Хаддад-Майя — Каролин Гарсия 6:1, 7:6 (7:4)

Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Хаддад-Майя в этой встрече трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гарсии восемь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт (100%).

Хаддад-Майя стала второй полуфиналисткой малого Итогового турнира WTA.