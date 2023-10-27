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Дарья Снигур на отказе соперницы вышла в четвертьфинал
Матч был конкурентоспособным
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дарья Снигур поборется за место в финале турнира ITF в Великобритании. В четвертьфинальном матче она обыграла представительницу Швеции Кайсу Риналдо Перссон.
Великобритания. Четвертьфинал
Дарья Снигур (Украина) - Кайса Риналдо Перссон (Швеция) 6:7(9), 6:0, 2:1 (отказ)
Для украинской теннисистки этот полуфинал станет шестым в сезоне. Ранее Снигур выиграла титул на турнире ITF W100 в Витория-Гастейс.
Следующая соперница Дарьи определится в противостоянии британок Анна Броган - Гарриэт Дарт.
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