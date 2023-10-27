Дарья Снигур на отказе соперницы вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Дарья Снигур поборется за место в финале турнира ITF в Великобритании. В четвертьфинальном матче она обыграла представительницу Швеции Кайсу Риналдо Перссон.

Великобритания. Четвертьфинал

Дарья Снигур (Украина) - Кайса Риналдо Перссон (Швеция) 6:7(9), 6:0, 2:1 (отказ)

Для украинской теннисистки этот полуфинал станет шестым в сезоне. Ранее Снигур выиграла титул на турнире ITF W100 в Витория-Гастейс.

Следующая соперница Дарьи определится в противостоянии британок Анна Броган - Гарриэт Дарт.