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Стали известны все полуфинальные пары малого Итогового турнира WTA

Теннис
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Все встречи состоятся завтра, 28 октября

Стали известны все полуфинальные пары малого Итогового турнира WTA

Фото: sport.ru

Новина українською

В Чжухае (Китай) завершился групповой этап малого Итогового турнира WTA, который стартовал 24 октября. По его итогам определились полуфинальные пары данных соревнований.

Теннис. WTA. Малый Итоговый турнир.

Дарья Касаткина (-) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 8)

Чжу Линь (Китай, 12/WC) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).

Полуфинальные встречи пройдут завтра, 28 октября.

Соревнования проходят в закрытом помещении на хардовом покрытии.

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В статье: Чжу Линь
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