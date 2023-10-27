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Стали известны все полуфинальные пары малого Итогового турнира WTA
Все встречи состоятся завтра, 28 октября
Фото: sport.ru
В Чжухае (Китай) завершился групповой этап малого Итогового турнира WTA, который стартовал 24 октября. По его итогам определились полуфинальные пары данных соревнований.
Теннис. WTA. Малый Итоговый турнир.
Дарья Касаткина (-) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 8)
Чжу Линь (Китай, 12/WC) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 7).
Полуфинальные встречи пройдут завтра, 28 октября.
Соревнования проходят в закрытом помещении на хардовом покрытии.
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