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Прошла жеребьёвка Мастерса в Париже
В турнире примут участие Джокович и Алькарас
Фото: Tennis Majors
Состоялась жеребьёвка последнего в этом сезоне турнира серии "Мастерс", который пройдёт в Париже (Франция) с 30 октября по 5 ноября.
Посев соревнований возглавил прошлогодний финалист – 24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.
Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
Вторым сеяным соревнований стал двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он в своём стартовом матче сразится либо с британцем Кэмероном Норри, либо с французом Александром Мюллером (WC).
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