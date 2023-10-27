Прошла жеребьёвка Мастерса в Париже

Состоялась жеребьёвка последнего в этом сезоне турнира серии "Мастерс", который пройдёт в Париже (Франция) с 30 октября по 5 ноября.

Посев соревнований возглавил прошлогодний финалист – 24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович.

Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Вторым сеяным соревнований стал двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он в своём стартовом матче сразится либо с британцем Кэмероном Норри, либо с французом Александром Мюллером (WC).