Итальянец Маттео Берреттини досрочно завершил сезон

Итальянский теннисист, экс-шестая ракетка мира Маттео Берреттини (АТР №90) решил досрочно завершить выступления в текущем сезоне. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Несмотря на то, что я тренировался на высоком уровне несколько недель, моя медицинская команда решила, что участие в заключительных турнирах сезона ATP будет риском. Мне было очень трудно с этим смириться, но я должен сделать то, что будет лучше для следующего сезона и дальнейшей карьеры.

Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы перезагрузиться, перестроиться и начать год в хорошей форме и здоровым. Это был очень тяжелый год, но я с нетерпением жду полноценного и успешного сезона в 2024 году. Я поддерживаю тесный контакт с капитаном команды в Кубке Дэвиса и готов оказать любую поддержку команде Италии в финале" – сказал он.