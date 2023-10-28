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Итальянец Маттео Берреттини досрочно завершил сезон
Комментарий теннисиста
Фото: Ubitennis
Итальянский теннисист, экс-шестая ракетка мира Маттео Берреттини (АТР №90) решил досрочно завершить выступления в текущем сезоне. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Несмотря на то, что я тренировался на высоком уровне несколько недель, моя медицинская команда решила, что участие в заключительных турнирах сезона ATP будет риском. Мне было очень трудно с этим смириться, но я должен сделать то, что будет лучше для следующего сезона и дальнейшей карьеры.
Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы перезагрузиться, перестроиться и начать год в хорошей форме и здоровым. Это был очень тяжелый год, но я с нетерпением жду полноценного и успешного сезона в 2024 году. Я поддерживаю тесный контакт с капитаном команды в Кубке Дэвиса и готов оказать любую поддержку команде Италии в финале" – сказал он.
Напомним, что ранее в Париже
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