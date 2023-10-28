  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Итальянец Маттео Берреттини досрочно завершил сезон
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итальянец Маттео Берреттини досрочно завершил сезон

Теннис
(1 голосов)

Комментарий теннисиста

Итальянец Маттео Берреттини досрочно завершил сезон

Фото: Ubitennis

UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист, экс-шестая ракетка мира Маттео Берреттини (АТР №90) решил досрочно завершить выступления в текущем сезоне. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Несмотря на то, что я тренировался на высоком уровне несколько недель, моя медицинская команда решила, что участие в заключительных турнирах сезона ATP будет риском. Мне было очень трудно с этим смириться, но я должен сделать то, что будет лучше для следующего сезона и дальнейшей карьеры.

Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы перезагрузиться, перестроиться и начать год в хорошей форме и здоровым. Это был очень тяжелый год, но я с нетерпением жду полноценного и успешного сезона в 2024 году. Я поддерживаю тесный контакт с капитаном команды в Кубке Дэвиса и готов оказать любую поддержку команде Италии в финале" – сказал он.

Напомним, что ранее в Париже прошла жеребьевка Мастерса.

По теме
yellow-arrow
Прошла жеребьёвка Мастерса в Париже
yellow-arrow
Стали известны все полуфинальные пары малого Итогового турнира WTA
yellow-arrow
Дарья Снигур на отказе соперницы вышла в четвертьфинал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маттео Берреттини
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде