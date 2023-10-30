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Мария Саккари уступила на старте Итогового турнира WTA
Теннисистка сумела взять лишь один гейм
фото - flashscore.com.ua
Представительница Греции Мария Саккари не смогла обыграть Арину Соболенко на старте Итогового турнира WTA.
Итоговый турнир WTA
Арина Соболенко — Мария Саккари 6:0, 6:1
Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время Соболенко сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Саккари четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пять попыток.
Напомним, что финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.
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