Мария Саккари уступила на старте Итогового турнира WTA

Представительница Греции Мария Саккари не смогла обыграть Арину Соболенко на старте Итогового турнира WTA.

Итоговый турнир WTA

Арина Соболенко — Мария Саккари 6:0, 6:1

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время Соболенко сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Саккари четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пять попыток.

Напомним, что финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.