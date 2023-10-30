  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Мария Саккари уступила на старте Итогового турнира WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мария Саккари уступила на старте Итогового турнира WTA

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка сумела взять лишь один гейм

Мария Саккари уступила на старте Итогового турнира WTA

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Представительница Греции Мария Саккари не смогла обыграть Арину Соболенко на старте Итогового турнира WTA.

Итоговый турнир WTA

Арина Соболенко — Мария Саккари 6:0, 6:1

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время Соболенко сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Саккари четыре эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из пять попыток.

Напомним, что финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.

По теме
yellow-arrow
Украинка Снигур стала чемпионкой турнира ITF 60 в Глазго
yellow-arrow
Украинка Снигур вышла в финал турнира ITF 60 в Глазго
yellow-arrow
Итальянец Маттео Берреттини досрочно завершил сезон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мария Саккари
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде