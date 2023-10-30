Давидович-Фокина вышел во второй круг Мастерса в Париже

В матче первого круга хардового турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). 16-я ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон потерпел поражение от представителя Испании Алехандро Давидович-Фокины (28-я ракетка мира).

Париж. Первый круг

Алехандро Давидович-Фокина — Бен Шелтон 7:6 (7:4), 5:7, 6:3

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Давидович-Фокина трижды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету Шелтона 15 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде соревнований Давидович-Фокина сыграет с победителем противостояния Таллон Грикспор (Нидерланды) — Кристофер Юбэнкс (США).