Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Давидович-Фокина вышел во второй круг Мастерса в Париже
Пришлось хорошенько поработать
В матче первого круга хардового турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). 16-я ракетка мира, американский теннисист Бен Шелтон потерпел поражение от представителя Испании Алехандро Давидович-Фокины (28-я ракетка мира).
Париж. Первый круг
Алехандро Давидович-Фокина — Бен Шелтон 7:6 (7:4), 5:7, 6:3
Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Давидович-Фокина трижды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал оба заработанных брейк-пойнта. На счету Шелтона 15 эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем раунде соревнований Давидович-Фокина сыграет с победителем противостояния Таллон Грикспор (Нидерланды) — Кристофер Юбэнкс (США).
Популярное сейчас
- Золотой мяч. Текстовая онлайн-трансляция вручения главной футбольной награды
- Агробизнес уже второй, Чернигов опускается на дно. Результаты и таблица Первой лиги
- Кубок Украины, Динамо против Шахтера, Боруссия (Д) против Баварии. Расписание футбола на тридцатое октября - пятое ноября
- Украинка Снигур вышла в финал турнира ITF 60 в Глазго
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Звезда команды Раяна Рейнольдса совмещает футбол с работой тюремного надзирателя. ФОТО