Маррей не смог обыграть 13-ю ракетку мира на старте турнира в Париже

Экс-первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей уступил 13-й ракетке мира Алексу де Минору (Австралия) на старте турнира серии "Мастерс", проходящего в Париже.

Встреча продлилась 2 часа 59 минут. Де Минор выполнил семь эйсов и допустил три двойных ошибки. Его соперник подал навылет три раза и допустил две двойных. Оппоненты не допустили ни одной невынужденной ошибки.

Париж. 1-й круг

Алекс де Минор — Энди Маррей - 7:6 (7:5), 4:6, 7:5

Во втором круге турнира Алекс де Минор встретится с победителем матча серба Душана Лайовича (48-я ракетка мира) и француза Бенжамена Бонзи (77-е место в рейтинге ATP).