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Ига Швёнтек с победы стартовала на Итоговом турнире
Полячка диктовала игру сопернице на протяжении всего матча
Фото: tennisnet
Польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. На старте соревнований она уверенно обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову.
Итоговый турнир WTA
Ига Швёнтек — Маркета Вондроушова 7:6 (7:3), 6:0
Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Швёнтек сделала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В одной группе со Швёнтек и Вондроушовой находятся представительница Туниса Онс Жабер и американка Кори Гауфф.
Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.
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