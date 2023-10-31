Польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. На старте соревнований она уверенно обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову.

Итоговый турнир WTA

Ига Швёнтек — Маркета Вондроушова 7:6 (7:3), 6:0

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Швёнтек сделала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Вондроушовой пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В одной группе со Швёнтек и Вондроушовой находятся представительница Туниса Онс Жабер и американка Кори Гауфф.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.