Оже-Альяссим вышел во второй круг Мастерса в Париже

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг последнего в этом сезоне турнира серии "Мастерс", который проходит в Париже (Франция).

В стартовом матче канадец обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа.

Париж. Первый круг

Феликс Оже-Альяссим — Ян-Леннарда Штруфф 7:6 (7:3), 6:4

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 38 минут. Феликс Оже-Альяссим семнадцать раз раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Штруффа семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующим соперником Феликса Оже-Альяссима станет греческий теннисист Стефанос Циципас.