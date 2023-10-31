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Оже-Альяссим вышел во второй круг Мастерса в Париже

Теннис
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Уверенный старт канадца

Оже-Альяссим вышел во второй круг Мастерса в Париже

Фото: Tennis365

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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг последнего в этом сезоне турнира серии "Мастерс", который проходит в Париже (Франция).

В стартовом матче канадец обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа.

Париж. Первый круг

Феликс Оже-Альяссим — Ян-Леннарда Штруфф 7:6 (7:3), 6:4

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 38 минут. Феликс Оже-Альяссим семнадцать раз раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Штруффа семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Следующим соперником Феликса Оже-Альяссима станет греческий теннисист Стефанос Циципас.

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В статье: Феликс Оже Альяссим
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