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Оже-Альяссим вышел во второй круг Мастерса в Париже
Уверенный старт канадца
Фото: Tennis365
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг последнего в этом сезоне турнира серии "Мастерс", который проходит в Париже (Франция).
В стартовом матче канадец обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа.
Париж. Первый круг
Феликс Оже-Альяссим — Ян-Леннарда Штруфф 7:6 (7:3), 6:4
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 38 минут. Феликс Оже-Альяссим семнадцать раз раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. На счету Штруффа семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Следующим соперником Феликса Оже-Альяссима станет греческий теннисист Стефанос Циципас.
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