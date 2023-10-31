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Монфис не смог выйти во второй круг Мастерса в Париже
А шансы были
Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел во второй круг последнего в этом сезоне турнира серии "Мастерс", который проходит в Париже (Франция). Он одолел француза Гаэля Монфиса.
В стартовом матче аргентинец обыграл представителя Франции Монфиса.
Франсиско Серундоло - Гаэля Монфис 4:6, 7:6 (6:2), 7:5
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 40 минут. Серундоло один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из одиннадцати брейк-пойнтов. На счету Монфиса семь эйсов, шесть двойных ошибок и пять из пятнадцати реализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Франсиско Серундоло станет норвежский теннисист Каспер Рууд.
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