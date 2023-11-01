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Стефанос Циципас вышел в третий круг Мастерса в Париже

Теннис
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Грек не испытал проблем в матче

Стефанос Циципас вышел в третий круг Мастерса в Париже

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратный финалист турниров "Большого шлема", шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).

В матче второго круга Циципас обыграл 19-ю ракетку мира, 23-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, который на прошлой неделе завоевал титул в Базеле.

Париж. Второй круг.

Стефанос Циципас — Феликса Оже-Альяссим 6:3, 7:6 (7:4)

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 51 минуту. Циципас один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Оже-Альяссима девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в четвертьфинальный раунд Парижа Циципас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 10) — Уго Умбер (Франция).

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В статье: Стефанос Циципас
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