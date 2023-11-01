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Стефанос Циципас вышел в третий круг Мастерса в Париже
Грек не испытал проблем в матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный финалист турниров "Большого шлема", шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).
В матче второго круга Циципас обыграл 19-ю ракетку мира, 23-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима, который на прошлой неделе завоевал титул в Базеле.
Париж. Второй круг.
Стефанос Циципас — Феликса Оже-Альяссим 6:3, 7:6 (7:4)
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 51 минуту. Циципас один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Оже-Альяссима девять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
За выход в четвертьфинальный раунд Парижа Циципас сразится с победителем матча Александр Зверев (Германия, 10) — Уго Умбер (Франция).
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