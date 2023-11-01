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Новак Джокович одержал первую победу после перерыва
Серб не играл с сентября
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович с разгромной победы стартовал на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция). Отметим, что Новак провёл официальный матч впервые с середины сентября.
Во втором круге Джокович обыграл 31-ю ракетку мира, аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.
Париж. Второй круг
Новак Джокович — Томас Мартин Этчеверри 6:3, 6:2
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 25 минут. Джокович шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Этчеверри пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Джоковича в Париже станет 23-я ракетка мира, представитель Нидерландов Таллон Грикспор.
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