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Каспер Рууд уступил на старте турнира в Париже
Норвежец не смог обыграть 21-ю ракетку мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный финалист турниров серии "Большого шлема", восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд потерпел поражение на старте турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). Из-за него норвежец впервые за два года покинет топ-10 рейтинга ATP.
В матче второго круга Рууд проиграл 21-й ракетке мира, представителю Аргентины Франсиско Серундоло.
АТР. Париж
Каспер Рууд — Франсиско Серундоло 5:7, 4:6
Встреча теннисистов продлилась 1 час и 32 минуты. Рууд пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Серундоло шесть эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
Следующим соперником Серундоло станет полуфиналист Уимблдона, 11-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач (11).
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