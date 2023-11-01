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Хуберт Хуркач стал первым теннисистом за последние 4 года, который подал 1 тыс. эйсов за сезон

Теннис
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Мир тенниса давно не видел подобных достижений

Хуберт Хуркач стал первым теннисистом за последние 4 года, который подал 1 тыс. эйсов за сезон

Фото: FirstSportz

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Полуфиналист Уимблдона-2021, 11-я ракетка мира, 26-летний польский теннисист Хуберт Хуркач первым с 2019 года в ATP-туре исполнил более 1000 эйсов за сезон.

Это произошло на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция).

Во втором круге соревнований Хуркач со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Испании Роберто Баутиста-Агута. В этом матче Хуберт 19 раз подал навылет, благодаря чему общее число его эйсов в 2023 году перевалило за 1000 (1003).

Отметим, что последними теннисистами, кому удавалось достичь подобного достижения были американцы Джон Иснер (209 см) и Райлли Опелка (211 см) в 2019 году.

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