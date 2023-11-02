Ига Швёнтек одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Кори Гауфф

Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA.

В этом матче она обыграла американку Кори Гауфф.

Итоговый турнир WTA

Ига Швёнтек — Кори Гауфф 6:0, 7:5

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Швёнтек сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Гауфф семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Напомним, что финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.