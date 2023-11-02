  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Кори Гауфф
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Кори Гауфф

Теннис
(1 голосов)

Польская теннисистка провела отличный матч

Ига Швёнтек одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Кори Гауфф

Фото: ABS-CBN News

Новина українською

Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA.

В этом матче она обыграла американку Кори Гауфф.

Итоговый турнир WTA

Ига Швёнтек — Кори Гауфф 6:0, 7:5

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Швёнтек сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Гауфф семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Напомним, что финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.

По теме
yellow-arrow
Онс Жабер в двухсетовом матче обыграла Маркету Вондроушову
yellow-arrow
Появились фотографии со свадьбы Марты Костюк
yellow-arrow
Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде