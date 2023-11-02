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Ига Швёнтек одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA, обыграв Кори Гауфф
Польская теннисистка провела отличный матч
Фото: ABS-CBN News
Польская теннисистка Ига Швёнтек одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA.
В этом матче она обыграла американку Кори Гауфф.
Итоговый турнир WTA
Ига Швёнтек — Кори Гауфф 6:0, 7:5
Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Швёнтек сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Гауфф семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Напомним, что финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября.
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