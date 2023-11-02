Ига Швёнтек: Добавление обязательных турниров — это плохо, но WTA хочет получать всё больше

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек заявила, что все спортсменки в туре едины в желании противостоять WTA в вопросе увеличения количества обязательных турниров.

"Я в туре уже четыре года. Но на моей памяти это первый раз, когда лучшие теннисистки и игроки с более низким рейтингом по-настоящему объединяются, чтобы повлиять на ситуацию и что-то изменить. Потому что да, некоторые вещи нас не устраивают, и мы хотим изменить расписание на следующий год. У нас будет гораздо больше обязательных турниров, что окажет серьёзное негативное влияние на наше здоровье и благополучие.

Мне 22 года, я отыграла два самых напряжённых сезона в своей жизни и уже чувствую, что мне будет тяжело продолжать выступать в будущем, если WTA пойдёт по этому пути и увеличит количество обязательных турниров. Я знаю, что это основано на желании получать всё больше и больше, но никак не на заботе о здоровье игроков. Есть вещи, которые WTA могла бы изменить для нас. Надеюсь, эти изменения произойдут и мы найдём компромисс, который удовлетворит всех.

Если говорить только об отношении, я чувствую себя как и другие теннисистки. Как Онс Жабер, Коко Гауфф и другие спортсменки, которые выступают на Итоговом турнире. Вообще как все. Как игроки, не попавшие сюда. Мы действительно едины и придерживаемся одного мнения. И молодые, и более возрастные спортсменки. Мы все знаем, что добавление обязательных турниров — это плохо. Поэтому мы хотим повлиять на ситуацию. Если это произойдёт, это останется навсегда и будет только хуже. Надеюсь, мы сможем добиться успеха", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.