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Янник Синнер снялся с Мастерса в Париже
Причина неизвестна
фото - flashscore.com.ua
Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер досрочно завершил выступление на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция).
Напомним, Синнер обыграл американского теннисиста Маккензи Макдональда в матче второго круга соревнований 6:7, 7:5, 6:1. Встреча спортсменов завершилась сегодня, 2 ноября.
Матч Синнера в следующем раунде "Мастерса" был запланирован с представителем Австралии Алексом де Минором.
Турнир во Франции продлится до 5 ноября.
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