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Янник Синнер снялся с Мастерса в Париже

Теннис

Причина неизвестна

Янник Синнер снялся с Мастерса в Париже

фото - flashscore.com.ua

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Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер досрочно завершил выступление на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция).

Напомним, Синнер обыграл американского теннисиста Маккензи Макдональда в матче второго круга соревнований 6:7, 7:5, 6:1. Встреча спортсменов завершилась сегодня, 2 ноября.

Матч Синнера в следующем раунде "Мастерса" был запланирован с представителем Австралии Алексом де Минором.

Турнир во Франции продлится до 5 ноября.

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Янник Синнер
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