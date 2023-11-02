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Каспер Рууд: Синнеру дали 14,5 часов на восстановление. Это просто смешно

Теннис

Теннисист возмущен

Каспер Рууд: Синнеру дали 14,5 часов на восстановление. Это просто смешно

Фото: NU.nl

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Трёхкратный финалист турниров "Большого шлема", восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд раскритиковал ATP за расписание турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция). Рууд осудил организаторов тура за то, что они дали недостаточно времени на восстановление четвёртой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру после матча второго круга с американским теннисистом Маккензи Макдональдом.

"Браво, ATP, за то, что нашли отличный способ помочь одному из лучших теннисистов мира восстановиться и быть максимально готовым к следующей игре, когда он завершил свой предыдущий матч в 2:37 утра. 14,5 часа на восстановление. Это просто смешно", — написал Рууд на своей странице в соцсетях.

Напомним, Синнер завершил свой матч сегодня, 2 ноября

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