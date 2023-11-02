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Синнер рассказал, почему снялся с Мастерса в Париже

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Теннисист просто не успел восстановиться

Синнер рассказал, почему снялся с Мастерса в Париже

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Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал решение сняться с турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция) после стартовой победы.

Напомним, на старте соревнований Синнер обыграл американского теннисиста Маккензи Макдональда со счётом 6:7, 7:5, 6:1.

"Я закончил матч почти в три ночи и лёг спать лишь несколько часов спустя. У меня было меньше 12 часов на отдых и подготовку к следующей игре. Я должен принять правильное решение для своего здоровья и организма.

Ближайшие недели будут очень важными – я сыграю на домашнем Итоговом турнире и в Кубке Дэвиса. Сейчас я сосредоточен на подготовке к этим важным стартам. До встречи в Турине! Вперёд!" — написал Синнер в своих социальных сетях.

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