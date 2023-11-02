Циципас пробился в четвертьфинал Мастерса в Париже

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинальный раунд турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).

В матче третьего круга Циципас обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде, девятую ракетку мира немца Александра Зверева (10).

Стефанос Циципас — Александр Зверев 7:6 (7:2), 6:4

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 58 минут. Циципас 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Зверева пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал соревнований в Париже Циципас сыграет Кареном Хачановым.