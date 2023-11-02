Стефанос Циципас впервые за сезон обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга АТР

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас впервые в текущем сезоне обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга ATP.

Это произошло в третьем круге последнего в этом сезоне турнира серии "Мастерс", который проходит в Париже (Франция). Циципас со счётом 7:6 (7:2), 6:4 обыграл девятую ракетку мира немца Александра Зверева (10).

В последний раз Циципас обыгрывал игрока первой десятки на прошлогоднем Итоговом турнире ATP.