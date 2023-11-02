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Организаторы Мастерса в Париже прокомментировали инцидент с Синнером

Теннис

Там считают, что теннисист наговаривает

Организаторы Мастерса в Париже прокомментировали инцидент с Синнером

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Директор "Мастерса" в Париже, бывшая пятая ракетка мира Седрик Пьолин отреагировал на критику расписания соревнований после снятия четвёртой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Напомним, Синнер выиграл свой стартовый матч на турнире и организаторы дали ему всего около 13 часов на отдых.

"Это часть жизни профессионального теннисиста, порой возникает усталость. И Синнер упомянул об этом. Это также усталость от предстоящих ему задач. Мы уважаем его позицию.

В конце концов, всегда проще всего всё списать на организацию. Но мы должны рассматривать вещи в контексте. Нужно учитывать, что среда получилась выдающейся с теннисной точки зрения, начиная с необыкновенного матча Медведева с Димитровым. А в 20:16 по местному времени на матч подал Зверев в матче с Умбером. И мы переключились на что-то другое, на магию спорта, на то, что нам нравится. Публика была в восторге", — приводит слова Пьолин France Info.

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