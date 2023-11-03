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Новак Джокович вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже
Сербу пришлось попотеть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).
В матче третьего круга Джокович (1) с трудом одолел 23-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Таллона Грикспора.
Встреча продлилась 2 часа 40 минут.
Париж. Четвертьфинал
Новак Джокович — Таллон Грикспор 4:6, 7:6 (7:2), 6:4
Отметим, что первую партию Новак проиграл с 4:1 в свою пользу, а во второй при счёте 4:4 у Таллона был двойной скрытый матчбол — 15:40 на подаче серба.
Джокович девять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Грикспора 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
Следующим соперником Джоковича в Париже станет Хольгер Руне.