  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже

Теннис

Сербу пришлось попотеть

Новак Джокович вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).

В матче третьего круга Джокович (1) с трудом одолел 23-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Встреча продлилась 2 часа 40 минут.

Париж. Четвертьфинал

Новак Джокович — Таллон Грикспор 4:6, 7:6 (7:2), 6:4

Отметим, что первую партию Новак проиграл с 4:1 в свою пользу, а во второй при счёте 4:4 у Таллона был двойной скрытый матчбол — 15:40 на подаче серба.

Джокович девять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Грикспора 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Джоковича в Париже станет Хольгер Руне.

По теме
yellow-arrow
Джессика Пегула одержала третью победу подряд на Итоговом турнире WTA
yellow-arrow
Организаторы Мастерса в Париже прокомментировали инцидент с Синнером
yellow-arrow
Элина Свитолина совсем скоро может вернуться на корт
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде