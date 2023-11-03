Новак Джокович вышел в четвертьфинал Мастерса в Париже

24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже (Франция).

В матче третьего круга Джокович (1) с трудом одолел 23-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Встреча продлилась 2 часа 40 минут.

Париж. Четвертьфинал

Новак Джокович — Таллон Грикспор 4:6, 7:6 (7:2), 6:4

Отметим, что первую партию Новак проиграл с 4:1 в свою пользу, а во второй при счёте 4:4 у Таллона был двойной скрытый матчбол — 15:40 на подаче серба.

Джокович девять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Грикспора 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Джоковича в Париже станет Хольгер Руне.